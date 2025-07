Corriere dello Sport | Osimhen ore calde per l’affare Galatasaray | scaduta la clausola il Napoli aspetta le garanzie

Ore decisive per il futuro di Victor Osimhen: il Galatasaray si fa avanti, ma con la clausola scaduta il Napoli resta in attesa di garanzie ufficiali. L’attaccante nigeriano, desideroso di un ritorno a Istanbul, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, mentre le trattative si fanno più intense che mai. Riusciranno le parti a trovare un accordo che soddisfi tutti? La partita è ancora aperta, e il tempo stringe.

Victor Osimhen vuole tornare a Istanbul. Il Galatasaray lo aspetta, i tifosi fremono, ma l'affare del secolo – così lo definiscono in Turchia – è ancora in bilico. Come racconta Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, la trattativa con il Napoli per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano non si è ancora sbloccata, nonostante il club turco avesse accettato di versare i 75 milioni della clausola. Il nodo resta lo stesso: le garanzie bancarie richieste da De Laurentiis non sono ancora ancora arrivate.