Nada Cella | una testimonianza mette in dubbio l' alibi di Cecere

Le parole di Carlo Piano rischiano di mettere in crisi la versione di Anna Lucia Cecere, rivelando dettagli che potrebbero smontare il suo alibi. Con ogni testimonianza emerge una nuova pietra miliare nel complicato mosaico di questo caso irrisolto, lasciando aperti piĂą di qualche dubbio sulla veridicitĂ delle sue dichiarazioni. La veritĂ potrebbe essere piĂą vicina di quanto si pensi, e il processo continua a svelare segreti che potrebbero cambiare tutto.

Potrebbero aprire una crepa nell'alibi di Anna Lucia Cecere le dichiarazioni rese oggi in aula dal giornalista Carlo Piano, chiamato a deporre nel processo per l'omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Piano, all'epoca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il fatto del giorno: Caso Nada Cella, gli sviluppi all'ultima udienza | Video - Il mistero del cold case di Chiavari torna sotto i riflettori, con gli ultimi sviluppi dall'ultima udienza e un video esclusivo.

