Un saluto toccante e condiviso ha riempito ieri la chiesa di Pieve Modolena, un tributo a Angelo Campani, il Direttore Generale del Credem scomparso all’improvviso. La folla, sotto il sole cocente, ha reso omaggio a un uomo amato e stimato, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. Un esempio di dedizione e generosità che resterà vivo nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Gremita la chiesa e pieno anche il sagrato, nonostante il sole a picco sull’asfalto. C’erano centinaia di persone ieri mattina presso la parrocchia di Pieve Modolena a dare l’ultimo saluto ad Angelo Campani, 62enne direttore generale del Credem, morto venerdì scorso in seguito a un improvviso malore. Vicini all’immenso dolore dei familiari tanti protagonisti della Reggio del business, ma altrettanti amici di vecchia data, in particolare legati al mondo delle parrocchie, delle case della carità e della comunità di Cervarezza dove Campani, assieme alla moglie Daniela Lanzi, andava per riposarsi e rilassarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio al dg del Credem: "Sei stato un vero Angelo. Spero che ci ritroveremo"

