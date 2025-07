Prima aggredisce l’anziana madre Poi si scaglia contro i carabinieri

Una notte di paura e tensione a Copparo: un familiare ha chiamato il 112, segnalando un’aggressione da parte di un uomo in stato di alterazione contro l’anziana madre. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, la drammatica escalation è stata fermata prima che si trasformasse in tragedia. La donna, ultraottantenne, aveva infatti chiesto aiuto con urgenza, illustrando la grave situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

È stato un familiare a chiamare il 112 l’altra sera e far intervenire i Carabinieri del Nucleo Radiomobile presso un’abitazione di Copparo dove un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava aggredendo l’anziana madre con insulti e minacce. Una notte particolarmente agitata e dai risvolti drammatici, che avrebbe anche potuto finire in maniera peggiore senza l’intervento dei militari. La donna, ultraottantenne, aveva infatti chiesto aiuto ad un parente raccontando che il figlio era rientrato a casa in uno stato di grande agitazione e con atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it