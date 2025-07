La regolarizzazione dei dehors | Bisogna andare incontro alle esigenze degli imprenditori

è fondamentale distinguere tra chi opera nel rispetto delle regole e chi invece elude la legge. Solo così possiamo garantire un ambiente equo e competitivo, tutelando gli imprenditori onesti e valorizzando il settore. La regolarizzazione dei dehors rappresenta un passo importante verso questa direzione, ma richiede responsabilità condivisa da parte di tutti gli attori coinvolti. Con questo spirito, proseguiamo nel nostro impegno per un mercato trasparente e sostenibile.

La legalità è la precondizione perché ci sia sana concorrenza tra imprese e le nostre associazioni si sono sempre spese ed attivate affinché il “campo di gioco” fosse improntato al rigoroso rispetto delle regole. Confermiamo, dunque, la condivisione di un percorso avviato negli scorsi mesi, che porti alla regolarizzazione di situazioni di disallineamento normativo più o meno gravi e a sanzionare i trasgressori, ma è bene non generalizzare e precisare che molti casi vanno contestualizzati. Siamo aperti al confronto con l’Amministrazione per valorizzare i dehors e gli esercizi pubblici modenesi, fondamentali per l’attrattività della città alla vigilia di una stagione turistica estiva che riconosce a Modena un ruolo importante, come testimoniato dai numeri diffusi sull’afflusso di visitatori negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it