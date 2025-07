Nkunku-Inter nome da monitorare! Ma serve una cessione

L’Inter tiene d’occhio con attenzione il mercato in entrata, soprattutto nell’attacco. Tra i nomi più interessanti c’è Christopher Nkunku del Chelsea, un profilo che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Tuttavia, prima di procedere, la dirigenza interista valuterà attentamente la situazione, considerando anche eventuali cessioni strategiche. Solo allora, potranno decidere se puntare decisamente su questa opportunità di mercato, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa.

L'Inter continua a monitorare con attenzione il mercato in entrata. Uno dei nomi da tenere nel mirino è quello di Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea. NOME NUOVO – Il mercato dell' Inter entra nel vivo e l'attacco è uno dei reparti sotto osservazione. Ai nerazzurri è stato proposto Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea, come possibile rinforzo. Tuttavia, la dirigenza interista valuterà seriamente l'operazione solo dopo aver definito la cessione di Mehdi Taremi, segnale chiaro di una strategia ben precisa. Inter, Nkunku resta nel mirino! Ma serve una cessione . CESSIONI – Prima sfoltire, poi eventualmente rinforzare: è questo il piano tracciato da Marotta e soci, che vogliono muoversi con attenzione nel gestire il reparto offensivo.

