Trump annuncia nuovi dazi contro il Canada mentre l’Ue rimane col fiato sospeso

L’annuncio di Donald Trump sui nuovi dazi contro il Canada e le tariffe applicate agli altri partner commerciali ha scatenato un'ondata di tensione globale. Mentre l'UE rimane col fiato sospeso, gli effetti di questa guerra commerciale rischiano di ridisegnare gli equilibri economici internazionali. Quali saranno le ripercussioni per le aziende e i consumatori? È il momento di analizzare nel dettaglio le nuove mosse di Washington e le possibili conseguenze.

Dazi del trentacinque per cento sulle importazioni dal Canada e tariffe generalizzate – tra il quindici e il venti per cento – agli altri partner che non stanno negoziando con Washington. È il nuovo capitolo della sfibrante guerra commerciale innescata da Donald Trump, che il 9 luglio aveva annunciato dazi del cinquanta per cento sul rame – un problema per i produttori statunitensi di auto ed elettrodomestici – e minacciato la stessa tariffa per tutti i beni provenienti dal Brasile, come ritorsione per il processo contro l’ex presidente Jair Bolsonaro. In una lettera pubblicata su Truth, la sua piattaforma social, il presidente statunitense ha comunicato al primo ministro canadese Mark Carney che la misura entrerà in vigore a partire dal 1º agosto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it