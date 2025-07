il polo tecnologico diventato simbolo di una nuova epoca

Il Polo tecnologico di Brianza si erge come simbolo di rinascita e innovazione, trasformando un’area storica dell’automobilismo in un vivace centro di ricerca e sviluppo. Nato su terreni che un tempo ospitavano l’Autobianchi, rappresenta un esempio virtuoso di riqualificazione, contrastando con le zone industriali dismesse di altre parti d’Italia. La chiusura di un capitolo passato ha aperto le porte a una nuova era di prosperità e progresso.

Là dove c’era una grande azienda, ecco la nascita di un centro in grado di ospitare una grande quantità di imprese. Il Polo tecnologico Brianza, visto a distanza di anni, è un miracolo. Nasce sull’area in cui negli anni si era sviluppata l’ Autobianchi. A differenza di altre località in Italia che sono balzate alle cronache per la presenza di aree produttive dismesse e abbandonate, qui c’è stato un grande esempio di rinascita. La chiusura dell’Autobianchi risale al 1992. Tredici anni più tardi, nel settembre 2005, l’inaugurazione del nuovo complesso. Un progetto talmente importante da richiamare per il taglio del nastro anche Roberto Formigoni, allora presidente della Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it