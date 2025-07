Re Carlo si dimentica di Harry Come se non esistesse più

Re Carlo, dopo una settimana intensa di impegni istituzionali, sembra aver messo da parte il suo figliolo preferito. La visita di Stato dei Macron e la successiva gita nel Kent hanno catturato l’attenzione, ma è stato il silenzio durante il banchetto che ha fatto scalpore: l’omaggio a William, senza menzionare Harry, lascia intuire una distanza crescente. Le tensioni tra Re Carlo e Harry si fanno sempre più evidenti, lasciando presagire un futuro incerto per la royal family.

Re Carlo ha avuto una settimana molto impegnativa con la visita di Stato di Emmanuel e Brigitte Macron a Londra. E si è conclusa con una gita in spiaggia nel Kent per una causa molto importante. In molti hanno notato che durante il banchetto di Stato, Sua Maestà ha elogiato William ma non ha detto una parola su Harry, come se lo avesse cancellato totalmente dalla sua esistenza. Re Carlo cancella suo figlio Harry. Le tensioni tra Re Carlo e Harry sono lontane dal risolversi. Sembra che tra padre e figlio non ci sia più possibilità di riallacciare i rapporti. Tutti i tentativi del Duca del Sussex si sono rivelati fallimentar i e soprattutto hanno ottenuto l'effetto contrario.