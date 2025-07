Treni linea Cerignola-Barletta | guasto sospesa la circolazione da ieri sera Puglia oggi problemi per vari intercity e frecce Cancellazioni e ritardi

Di seguito la situazione attuale dei collegamenti ferroviari in Puglia: un guasto alla linea elettrica tra Cerignola e Barletta ha causato sospensione totale della circolazione, con ripercussioni su vari treni regionali e nazionali. I viaggi sono stati fortemente rallentati o cancellati, creando disagi per pendolari e viaggiatori. Restate aggiornati per ulteriori novità e alternative di viaggio, perché la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore.

Il frecciargento Roma-Bari di ieri pomeriggio ha terminato la sua corsa a Cerignola. Il Milano-Lecce a San Severo. Questi alcuni esempi di cancellazioni e ritardi di treni, regionali ma anche nazionali, a causa del guasto alla linea elettrica in un tratto fra Cerignola e Barletta. Dapprima traffico fortemente rallentato poi, a ridosso di mezzanotte, la circolazione sospesa nel tratto in questione per l’intervento di riparazione. —– Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Aggiornamento – ore 6:10  La circolazione permane sospesa per un inconveniente tecnico alla linea elettrica tra Cerignola e Barletta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Treni, linea Cerignola-Barletta: guasto, sospesa la circolazione da ieri sera. Puglia, oggi problemi per vari intercity e frecce Cancellazioni e ritardi

