Un nuovo volto per l’attacco del Milan? C’è una richiesta di Allegri ben precisa

Il mercato del Milan si anima con un obiettivo chiaro: rinforzare l’attacco secondo le precise indicazioni di Allegri. La dirigenza rossonera esplora la disponibilità dei migliori bomber d’Europa, puntando a un volto nuovo e di qualità che possa fare la differenza. È il momento di scoprire quale talento potrebbe vestire la maglia del Diavolo e portare nuove emozioni sul campo, dando al club la spinta giusta per una stagione da protagonista.

Il club rossonero sonda la disponibilità dei bomber di mezza Europa: nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi un profilo molto gradito a Max Allegri (Ansa Foto) – SerieAnews C’è un momento, nel cuore dell’estate, in cui le voci di mercato diventano più di semplici suggestioni. Quando un reparto sembra mancare di qualcosa, e il campo – ancor prima di parlare – lo fa intuire. È il caso del reparto offensivo del Milan, dove oggi spicca un solo vero riferimento: Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è pronto a prendersi la scena, ma da solo non può bastare. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Un nuovo volto per l’attacco del Milan? C’è una richiesta di Allegri ben precisa

