Italia-Spagna femminile dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei | formazioni e canale TV

Oggi alle 21:00, il grande calcio femminile torna protagonista con Italia-Spagna agli Europei. Le Azzurre affrontano le campionesse del mondo allo Stadion Wankdorf di Berna, determinante per il passaggio ai quarti. Dove vederla? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai2 e disponibile in streaming su RaiPlay. Preparati a vivere un match ricco di emozioni e adrenalina! Continua a leggere per tutte le formazioni e gli aggiornamenti.

L'Italia sfida la Spagna nel terzo match del Gruppo B agli Europei femminili: le Azzurre si giocano il passaggio ai quarti di finale contro le campionesse del mondo allo Stadion Wankdorf di Berna con fischio d'inizio alla ore 21:00. Diretta TV esclusiva su Rai2 e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Fanpage.it

