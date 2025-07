Sinner-Djokovic oggi la semifinale di Wimbledon | orario precedenti e dove vederla

Oggi, venerdì 11 luglio, l’emozione si accende a Wimbledon con la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Dopo le vittorie recenti, i due protagonisti si sfidano sotto gli occhi del mondo, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa storica sfida. Non perdere l’occasione di seguire l’evento: ecco orario, precedenti e dove guardarla in diretta, per vivere ogni istante dell’incontro.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo e oggi, venerdì 11 luglio, affronta Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2025. L’azzurro è reduce dal successo in tre set contro Ben Shelton, mentre il serbo arriva dal combattuto match con Flavio Cobolli. Il numero uno al mondo insegue la sua prima finale nel torneo inglese, mentre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Djokovic, oggi la semifinale di Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

