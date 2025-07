Ztl Quadrilatero rimandata Le sanzioni solo da settembre | Ora confronto sulle modifiche

Il Comune di Milano ha deciso di prorogare il periodo di test della Ztl nel Quadrilatero della moda, posticipando le sanzioni al settembre. Questo rinvio permette di analizzare i dati raccolti finora e valutare eventuali modifiche per garantire un'applicazione più efficace. Una scelta strategica che mira a bilanciare sicurezza, flusso del traffico e rispetto delle esigenze dei cittadini e commercianti. Restate con noi per scoprire come evolverà questa importante fase di sperimentazione.

di Andrea Gianni MILANO Il periodo di test della nuova zona a traffico limitato ( Ztl ) del Quadrilatero della moda viene prorogato, rinviando quindi alla prima metà di settembre anche le sanzioni attraverso i controlli delle telecamere. Uno slittamento della piena entrata in vigore, stabilito dal Comune per "valutare le analisi dei flussi emerse nei primi due mesi e provvedere a eventuali modifiche nell’ottica di un’applicazione efficace, equilibrata e condivisa della misura", accolto con il pollice alzato dai commercianti riuniti nell’associazione MonteNapoleone District. "L’associazione – spiega il presidente, Guglielmo Miani – sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione per valutare eventuali effetti strutturali sul commercio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ztl Quadrilatero “rimandata“. Le sanzioni solo da settembre: "Ora confronto sulle modifiche"

