tre idee al voto via alla scelta del vincitore

I cittadini bressesi maggiorenni tornano al voto fino al 18 luglio. L’obiettivo: scegliere il vincitore del " Bilancio Partecipato 2025 " - tra i tre progetti ammessi a questa fase finale - dopo il grande successo della prima edizione nel 2024. Le idee progettuali, che sono state presentate dai cittadini e ammesse alla votazione, sono le seguenti: " Asciutti, riparati ed ecologici ", che prevede la realizzazione di tre punti sparsi in cittĂ con pensilina a tetto erboso e con rastrelliera portabici, poi c’è il " Giardinetto pubblico di via Roma ", che si propone la riqualificazione ambientale di questa piccola area verde degradata e " Biblioteca alla scuola materna Alfieri ", dedicata ai piccoli residenti, che mira alla creazione di una biblioteca a misura di bambino in questa scuola dell’infanzia comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it