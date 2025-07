Dimentica il freno e viene investita dall’auto

… si è conclusa senza conseguenze gravi grazie al pronto intervento di alcuni passanti che hanno evitato il peggio. Un episodio che ci ricorda quanto una distrazione possa trasformarsi in un rischio reale, anche con le cose più semplici. La sicurezza alla guida e fuori da essa dipende spesso da un gesto banale, ma fondamentale, che può fare la differenza tra un incidente e una storia a lieto fine.

Avrebbe potuto pagare a carissimo prezzo una dimenticanza all’apparenza così banale e innocua. Banale come non tirare il freno a mano, pur avendo lasciato per un istante l’automobile in sosta in una zona pendente. Banale sì, ma anche potenzialmente fatale se la distrazione fosse avvenuta in un punto in cui i monti dell’Alta Valmarecchia sono più scoscesi. Invece, fortunatamente la disavventura di cui è rimasta vittima suo malgrado una riminese di 50 anni è rimasta tale e si porterà con sé solo una grande spavento e qualche ferita lieve. Ferite provocate alla donna dal suo stesso veicolo. Da quell’ automobile a bordo di cui la cinquantenne stava viaggiando ieri pomeriggio percorrendo la Sp22, la strada che collega San Leo a Pugliano, nel cuore della Valmarecchia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dimentica il freno e viene investita dall’auto

In questa notizia si parla di: freno - dimentica - viene - investita

Dimentica di tirare il freno a mano: travolta e schiacciata dalla sua stessa auto - Un incidente tragico e inusuale ha scosso Sarezzo nella mattinata di martedì 27 maggio, quando una donna di 53 anni è stata schiacciata dalla sua stessa auto.

La 50enne si era fermata per dare da bere ai cani: dimentica il freno a mano e viene investita dalla vettura #SanLeo #Cronaca Vai su Facebook

Dimentica il freno e viene investita dall’auto; Dimentica di tirare il freno a mano: travolta e schiacciata dalla sua stessa auto; Si ferma a guardare un incidente, ma dimentica il freno a mano e il camion finisce contro le auto.

Parcheggia in pendenza e dimentica il freno a mano: viene investita ... - Una donna di 67 anni, in provincia di Brescia, avrebbe parcheggiato l'auto in pendenza e non avrebbe messo il freno a mano ... Secondo fanpage.it

Dimentica il freno a mano e viene travolta dalla sua stessa auto: morta ... - Monica Gazzola, infermiera di 59 anni residente nella provincia di Aosta, è stata travolta e uccisa dalla sua stessa auto, parcheggiata senza il freno a mano inserito correttamente. Lo riporta fanpage.it