Una fuga mozzafiato si è trasformata in un inseguimento da film ieri a Monza. Un uomo, sorpreso mentre tentava di scappare con una bicicletta rubata, è stato prontamente bloccato da un agente della polizia locale, proprio a bordo di quella stessa bici. Un’operazione brillante e rischiosa, che dimostra come il coraggio e l’attenzione possano fare la differenza. Ma cosa è successo dopo? Restate con noi per scoprirlo.

Aveva una bici rubata e si è ritrovato inseguito da una vigilessa. Proprio a bordo di quella bici. Funambolica operazione ieri da parte del Nost della polizia locale di Monza. Gli agenti in abiti civili stavano tenendo d’occhio l’area dei Boschetti Reali quando hanno notato uno straniero, mai visto prima sopraggiungere con una bicicletta e mostrarla a uno degli individui monitorati dai vigili per spaccio. E quando ha iniziato a tagliare con una tronchese (lunga 36 centimetri) la catena antifurto legata intorno al suo telaio per forzarla, gli agenti insospettiti si sono avvicinati ma l’uomo, con scatto fulmineo, ha abbandonato la bici e si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pusher in fuga. Agente lo blocca sulla bici rubata

