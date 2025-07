Locatelli in consiglio dopo Nuzzolo

Il consiglio comunale di Santa Sofia si stringe nel ricordo di Gabriele Nuzzolo, il giovane consigliere scomparso tragicamente. Con rispetto e commozione, è stata trovata una nuova voce per il gruppo ‘Santa Sofia ConSenso Comune’: Franco Locatelli, già assessore e primo dei non eletti, si unisce ufficialmente all’aula come nuovo consigliere. La sua nomina segna un momento importante per la comunità , rafforzando l’impegno verso un futuro di unità e rinascita. Si è...

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha reso omaggio a Gabriele Nuzzolo, il consigliere 33enne deceduto in circostanze tragiche, investito da un’auto a Poggio alla Lastra. I consiglieri hanno dovuto procedere alla sua sostituzione e il posto vacante nel gruppo ‘Santa Sofia ConSenso Comune’ è stato ricoperto da Franco Locatelli, già assessore in carica e primo dei non eletti, che da oggi assume anche la carica di consigliere comunale. Si è inoltre proceduto alla sostituzione nella prima commissione consiliare (bilancio, affari generali e istituzionali), dove è subentrato Emanuele Stradaioli. Infine Isabel Guidi diventa consigliere di maggioranza delegato all’ Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Locatelli in consiglio dopo Nuzzolo

