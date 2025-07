Incubo diossina La comunità non dimentica

Un evento che unisce memoria e speranza: ieri mattina, nel Bosco delle Querce di Seveso, si è tenuto un concerto all’alba per commemorare il 49esimo anniversario del disastro della diossina all’ICMESA. Sotto il grande pioppo, simbolo di rinascita, il quartetto musicale ha suonato per non dimenticare una tragedia che ha segnato la comunità, ricordando che la memoria è il primo passo verso un futuro migliore.

Un concerto all’alba per non dimenticare la tragedia della diossina, nel 49esimo anniversario dell’incidente all’Icmesa. Appuntamento ieri mattina nel Bosco delle Querce per iniziativa del corpo musicale “La Cittadina“ col patrocinio e contributo di Comune di Seveso e Bcc Barlassina. Sotto il grande pioppo, l’unico albero sopravvissuto dal 1976 e simbolo del disastro ambientale ma anche della rinascita di questo luogo, si è esibito il quartetto di clarinetti ClarinETnsemble. L’evento è stato aperto dalla lettura del Cantico delle creature. Oltre 150 cittadini di Seveso e dei comuni limitrofi hanno puntato la sveglia alle sei del mattino per presenziare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incubo diossina. La comunità non dimentica

In questa notizia si parla di: diossina - incubo - comunità - dimentica

Incubo diossina. La comunità non dimentica.