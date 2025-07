Sicurezza in centro storico | Faremo servizi di controllo mirati

La sicurezza nel cuore della città diventa una priorità: domani partiranno servizi di controllo mirati per contrastare episodi di violenza e garantire serenità ai cittadini. Dopo l’incidente avvenuto martedì sera, durante il quale un uomo è stato ferito e sono stati rubati coltelli da un bar, le autorità si mobilitano per ricostruire un contesto più sicuro e tranquillizzante. È fondamentale agire subito, perché la sicurezza è un diritto di tutti.

La lite, un uomo ferito, il coltello rubato da un bar. Ieri in Prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per parlare di quanto avvenuto martedì sera tra le strade del centro quando, secondo le prime ricostruzioni, uno screzio tra quattro uomini nei pressi della stazione ferroviaria è sfociato in una colluttazione. Il gruppo si è poi spostato verso il centro, in piazza Andrea Costa, dove un uomo ferito a un braccio e sanguinante è entrato al Costa Cafè, ha aggirato il balcone e si è impossessato di un coltello davanti agli occhi spaventati della barista. A quel punto è fuggito, salvo poi fermare una passante in via Cavour, all’altezza di porta Adriana, chiedendole di chiamare i soccorsi per la ferita al braccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza in centro storico: "Faremo servizi di controllo mirati"

In questa notizia si parla di: centro - sicurezza - storico - faremo

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

Nuova illuminazione sulla viabilità a valle del centro storico Un altro passo avanti per Ostuni! Abbiamo completato i lavori per la nuova illuminazione nella zona a valle del centro storico, un intervento atteso e fondamentale per migliorare la sicurezza stradal Vai su Facebook

Sicurezza in centro storico: Faremo servizi di controllo mirati; Quartiere 16, le proposte di Sanfelici per il centro; L'intervista di al sindaco Mascia: centro storico, periferie, sanità e sicurezza. Come cambierà la città.

Sicurezza in centro storico: "Faremo servizi di controllo mirati" - Annunciati per i prossimi giorni attività sul territorio congiunte con gli operatori di tutte le forze dell’ ... Segnala msn.com

Negozi del centro storico. Primo summit il 9 febbraio: "Faremo fronte ... - Primo summit il 9 febbraio: "Faremo fronte comune" Il presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatini ha incontrato l’assessore Pesciatini: "Avanti tutta con le idee su un percorso condiviso". Come scrive lanazione.it