Domenico Nardo ospite a Canale Italia presenterà l’Associazione Culturale Rachele Nardo LLFF

Sabato 12 luglio, alle ore 6:50, non perdete l’intervista di Domenico Nardo su Canale Italia con il giornalista Massimo Martire. Un’occasione speciale per scoprire l’Associazione Culturale “Rachele Nardo LLFF”, un progetto dedicato a ricordare Rachele e a promuovere iniziative culturali, sociali e di volontariato. La crescita dell’associazione testimonia il suo impatto positivo sulla comunità; un’opportunità per conoscere da vicino questa realtà in continua espansione.

Sabato 12 luglio, dalle 6:50 alle 7:30, Domenico Nardo sarà ospite del giornalista Massimo Martire su Canale Italia, emittente con sede in Veneto e copertura nazionale. Nel corso dell’intervista verrà presentata l’Associazione Culturale “Rachele Nardo LLFF”, nata per ricordare Rachele e promuovere iniziative culturali, sociali e di volontariato rivolte alla comunità. L’associazione, attualmente in fase di crescita, ha già ricevuto numerose richieste di adesione da parte di nuovi soci. Nei prossimi mesi è prevista l’organizzazione di nuovi eventi e attività di volontariato, con l’obiettivo di avviare il programma già da settembre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Domenico Nardo ospite a Canale Italia, presenterà l’Associazione Culturale Rachele Nardo LLFF

