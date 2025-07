LR Vicenza | Confente alla Juve Stabia Gagno possibile sostituto Gli altri nomi del mercato

Alessandro Confente, dopo aver salutato Vicenza con un messaggio sui social, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve Stabia, firmando un contratto biennale fino al 2027. La sua esperienza e determinazione rappresentano un rinforzo importante per il club campano. A sostituire l'estremo difensore potrebbe essere un nome di rilievo del mercato, ma le trattative sono ancora in fase di definizione. Restate sintonizzati per scoprire chi entrerà a far parte della rosa gialloblù.

Alessandro Confente, che aveva già salutato Vicenza con un messaggio sul profilo Instagram, è da poco un nuovo giocatore della Juve Stabia. Il classe 1998 ha firmato un contratto biennale che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2027.

