Rozzano si prepara a un nuovo inizio con il "Modello di Rinascita", un progetto ambizioso che mira a trasformare la città attraverso un lavoro di squadra tra istituzioni e cittadini. Il sopralluogo del commissario Fabio Ciciliano, del prefetto Claudio Sgaraglia e della sottosegretaria Federica Picchi ha sancito l’importanza di questo percorso condiviso. Insieme, possiamo scrivere una nuova pagina di crescita e innovazione per Rozzano, perché il cambiamento parte da noi.

Caivano Bis: sopralluogo del commissario straordinario Fabio Ciciliano, del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e della sottosegretaria allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi, a Rozzano nell’ambito del " Progetto Rozzano - Eccellenza Lombarda ". Il piano, frutto di un lavoro sinergico tra il Comune di Rozzano, la Regione Lombardia, la Prefettura di Milano e il Governo, ha individuato quattro aree di intervento prioritarie, per un investimento complessivo di 22 milioni di euro: infrastrutture, sport e giovani, sociale, scuola e formazione. A queste risorse si aggiungono ulteriori 5 milioni di euro stanziati attraverso il bilancio regionale 2025 e destinati alla riqualificazione dei servizi sanitari territoriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano modello di rinascita: "Noi, insieme per cambiare la città"

