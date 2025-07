Schierati gli elicotteri cinesi Z-10 | la mossa della potenza nucleare

Con il crescente scenario di tensioni globali, il Pakistan sta potenziando le proprie forze aeree schierando gli elicotteri d'attacco Z-10ME di produzione cinese. Questa mossa strategica evidenzia un passo importante verso l’autonomia militare e la capacità di risposta, rafforzando la propria posizione nel quadro geopolitico. Lo Z-10ME, con le sue innovazioni in propulsione, protezione e guerra elettronica, si configura come una vera e propria arma di potenza e deterrenza.

Il Pakistan avrebbe iniziato a schierare elicotteri d'attacco Z-10ME di fabbricazione cinese potenziati per soddisfare specifici requisiti operativi del proprio esercito. Lo Z-10ME, una versione modernizzata della piattaforma cinese Z-10, presenterebbe miglioramenti in termini di propulsione, protezione, guerra elettronica e sistemi di autodifesa. Descritto da fonti cinesi come l'evoluzione più avanzata dello Z-10, il mezzo in questione è progettato per offrire prestazioni migliorate in ambienti ad alto rischio. Non sappiamo se Islamabad abbia veramente completato l'acquisizione degli elicotteri Made in China: nonostante diverse fonti lo sostengano, al momento non ci sono prove indipendenti in grado di confermare il loro impiego presso le forze armate pakistane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it