Caccia all’evaso dopo la laurea Nordio | Faremo luce sul caso Ferita la sensibilità degli italiani

Dopo la laurea in legge, Andrea Cavallari scompare nel nulla, suscitando sgomento e interrogativi nel Paese. Il caso, commentato dal ministro Carlo Nordio, ha scosso la sensibilità degli italiani, evidenziando come la certezza della pena sembri sempre più un’illusione. Un episodio che mette in discussione il nostro sistema di giustizia e sicurezza. Faremo luce su questa vicenda, perché la verità è un diritto di tutti.

Un caso che "ha profondamente ferito la sensibilitĂ degli italiani: la certezza della pena sta diventando un’astrazione metafisica". Sono le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso dell’evasione di Andrea Cavallari, sparito dai radar il 3 luglio scorso dopo essere uscito per andare a laurearsi in legge grazie a un permesso di necessitĂ , concesso dal magistrato di sorveglianza, che non prevedeva la presenza della scorta. Il 26enne è condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo dell’8 dicembre 2018, quando Cavallari e la sua banda spruzzarono spray urticante nella discoteca, scatenando il panico: quella notte, sei persone rimasero uccise, schiacciate da chi cercava di fuggire dopo il crollo della balaustra: così persero la vita cinque ragazzini e una mamma di quattro figli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia all’evaso dopo la laurea. Nordio: "Faremo luce sul caso. Ferita la sensibilitĂ degli italiani"

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di presentare un'interrogazione al ministro Carlo Nordio sul caso di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo e latitante da giovedì scorso, quando uscito dal carcere per laurearsi ha fatto disperdere le s Vai su Facebook

