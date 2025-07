Portici di piazza Cavour Decoro ecco 170mila euro

Era l’inizio di settembre del 2023 quando si delineavano finalmente i primi segnali di una svolta concreta per i portici di piazza Cavour. Dopo due anni di attese e negoziazioni, il Comune si appresta a investire 170mila euro per ridare splendore a questa storica struttura, coinvolgendo gli amministratori di condominio in un importante progetto di restauro. Una sfida complessa, ma determinante per valorizzare il cuore della città e rafforzare il senso di comunità.

Dopo due anni di tira e molla con gli amministratori di condominio, il Comune pronto a investire 170mila euro per sistemare la parte di sua competenza dei portici di piazza Cavour. Dalla copertura dei graffiti alla sistemazione delle volte e delle colonne, un intervento complesso da condividere con ben quattro amministratori di condominio per valutare le competenze, le modalità di intervento e i costi. Era l'inizio di settembre del 2023 quando l'assessore con delega al decoro, Daniele Berardinelli, e due consiglieri di centrodestra, Buontempo e Mazzanti, hanno iniziato a occuparsi del problema che dopo quasi due anni non è ancora risolto: "Ci sono stati dei ritardi, è vero – ammette Berardinelli – proprio per mettere d'accordo tutti.

