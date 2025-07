Ordinanza anti-alcol alla stazione | minimarket vince il ricorso al Tar contro il Comune di Pisa

Una vittoria importante per i diritti dei commercianti e dei cittadini, che vede il Tar della Toscana annullare l'ordinanza anti alcol alla stazione di Pisa. La sentenza numero 823, pubblicata lo scorso 7 maggio 2025, smonta le restrizioni imposte dal Comune nel giugno 2024, aprendo un nuovo dibattito sulla regolamentazione della vendita di alcol in aree pubbliche. Il giudice ha quindi accolto il ricorso del minimarket, ribadendo la necessitĂ di bilanciare ordine pubblico e libertĂ commerciale, lasciando aperte nuove prospettive.

