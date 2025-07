green lane brianza ovest ecco le ciclabili come ad amsterdam

La Green Lane Brianza Ovest sta per rivoluzionare la mobilità locale, portando l’esperienza ciclistica come ad Amsterdam nel cuore della provincia di Monza e Brianza. Con un investimento di 940mila euro, i lavori partiranno ad agosto, creando percorsi sicuri e sostenibili che collegheranno Cesano a Desio. Questo progetto rappresenta un passo importante verso una Brianza più green, vivibile e all’avanguardia. È il momento di pedalare verso il futuro!

Appalto assegnato, lavori al via in agosto per i primi metri della “Green Lane Brianza Ovest“, progetto di percorsi ciclopedonali sul territorio della provincia che partirà proprio da Cesano. L’importo complessivo è pari a 940mila euro di cui 800mila coperti da contributo regionale, 40mila euro da contributo provinciale e 100mila da bilancio comunale. Il nuovo tracciato partirà da via Toniolo per arrivare a via Manzoni fino al confine con Desio, nella zona della Tangenziale Sud. L’ambizioso progetto sostenuto dalla Provincia prevede la creazione di percorsi intercomunali di mobilità dolce in grado di porsi come alternativa agli spostamenti su auto sulla scorta di esperienze europee come Copenhagen o Amsterdam, citate nello studio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it