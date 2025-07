Cyberspace ID l' identità digitale cinese che può riscrivere il controllo di Pechino sul web

Nel cuore del cyberspazio cinese nasce Cyberspace ID, l’identità digitale unica che promette di semplificare l’accesso alle app e rafforzare la sicurezza. Tuttavia, dietro questa innovazione si cela un possibile strumento di controllo totale, alimentando timori di sorveglianza invasiva. Mentre Pechino mira a proteggere i cittadini, cresce il dibattito sul limite tra sicurezza e privacy. La sfida è trovare un equilibrio tra innovazione e libertà digitale.

In questa notizia si parla di: identità - cyberspace - digitale - cinese

