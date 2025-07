Genova e il caldo tropicale | come sono cambiate le temperature estive negli ultimi trent’anni

Negli ultimi trent’anni, Genova ha vissuto un vero e proprio cambiamento climatico, con estati sempre più calde e afose. Il giugno appena concluso si è piazzato come il secondo più caldo di sempre, segnando una media di 24,6°C, ben 2°C sopra le medie storiche. Questa tendenza preoccupante evidenzia come il clima mediterraneo si stia evolvendo rapidamente, richiedendo attenzione e azioni concrete per proteggere il nostro territorio e il nostro futuro.

Il mese di giugno appena trascorso è stato il secondo più caldo registrato a Genova e provincia da trent’anni a questa parte. Trenta giorni da record, archiviati con una temperatura media per la città metropolitana e provincia di 24,6 gradi, ossia di ben 2 gradi in più rispetto alle medie di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

