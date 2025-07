Il parroco | Forse aveva deciso di farla finita ma non voleva darle un dolore

Davide era un giovane fragile, avvolto da un alone di tristezza che la famiglia Pasqualini tentava di nascondere dietro un velo di riservatezza. La recente perdita del padre Alberto ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di tutti, e il dolore si fa ancora più intenso nel silenzio di questa comunità . In un mondo in cui le ferite spesso sono invisibili, la storia di Davide ci ricorda l'importanza di tendere una mano con empatia e comprensione.

"Era una famiglia chiusa, riservata. Probabilmente il più loquace dei tre era il padre, Alberto", che è mancato poco più di un mese fa per un tumore. "Il funerale è stato celebrato nella nostra chiesa lo scorso 3 giugno". A parlare è Padre Antonello Loddi, parroco della chiesa della Madonna della medaglia miracolosa. "Io conoscevo la famiglia Pasqualini perché andavo a benedire la loro casa, prima delle festività natalizie". Davide era un adolescente quando Padre Loddi arrivò in questa parrocchia, 31 anni fa. "Né lui e né la madre frequentavano abitualmente la chiesa. Il signor Alberto, invece, aveva fatto il volontario nei tornei di calcio, si occupava di chiamare i giocatori prima di entrare in campo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il parroco: "Forse aveva deciso di farla finita ma non voleva darle un dolore"

In questa notizia si parla di: parroco - forse - aveva - deciso

Originario del novarese, classe 1990, don Matteo Balzano era il vice parroco di Cannobio, nel Verbano-Cusio-Ossola. Il sacerdote è stato trovato senza vita nell’appartamento in cui viveva. L’allarme è scattato quando don Matteo non si è presentato alla me Vai su Facebook

Il parroco: Forse aveva deciso di farla finita ma non voleva darle un dolore; Savona, rubata la bandiera del Pride dalla parrocchia San Giuseppe; Bonassola: don Mignani, l’ex parroco vicino a Lgbtqia+, lascia la Chiesa: “Non sono più cristiano, solo 'gesuano'”.

Il parroco: "Forse aveva deciso di farla finita ma non voleva darle un dolore" - Probabilmente il più loquace dei tre era il padre, Alberto", che è mancato poco ... Lo riporta ilgiorno.it

Sesso con il parroco: «La relazione va avanti da anni, mi sono ... - Ma tutti quei soldi il parroco non li aveva, così nei giorni successivi è iniziata una trattativa sul costo del silenzio tra il prete e il marocchino. Come scrive corriereadriatico.it