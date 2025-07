piazzava spie per carpire i pin smascherato

Un uomo sospetto armeggia vicino al distributore di benzina a Vescovato, ma il suo comportamento nasconde un piano criminale: installare un dispositivo per rubare i codici segreti delle carte. La scena si svolge in un'ora insolita, alle 20 di sera, quando il titolare del distributore si accorge di qualcosa di strano. La sua reazione potrebbe essere l’unico ostacolo a un tentativo di furto ai danni dei clienti.

VESCOVATO (Cremona) Un dispositivo in grado di "rubare" i codici segreti compreso il pin personale di carte di credito e bancomat collegato alla colonnina del distributore di benzina. Erano le 20 di martedì sera, ormai il giorno stava per finire, quando il titolare di un distributore lungo la Padana Inferiore a Vescovato è rimasto colpito da un uomo che stava armeggiando accanto alla colonnina del self service. Il benzinaio si è avvicinato e ha capito che quel tizio stava cercando di manomettere la colonnina installando un congegno esterno, con tanto di telecamera in grado di ingannare il cliente, riprenderlo mentre digita il pin e di fatto clonare la carta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it