In un contesto di sfide e opportunità, Fabrizio Cesetti del PD si distingue per le sue dichiarazioni decise sul piano delle opere pubbliche in provincia di Fermo. Con un pizzico di orgoglio, il consigliere regionale evidenzia come molti interventi strutturali siano frutto del lavoro della precedente amministrazione, ribadendo con fermezza la paternità politica di queste realizzazioni. Chi ha programmato il nuovo? La risposta risiede nelle scelte passate e nelle decisioni presenti, che continueranno a plasmare il futuro locale.

Nella provincia di Fermo gli interventi strutturali del piano delle opere pubbliche portato avanti dalla Regione negli ultimi cinque anni sono quelli ereditato dalla precedente giunta Ceriscioli. Queste le parole del consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, che in questi giorni sta mettendo in discussione molte delle opere realizzate nel territorio, ribadendone anche la paternità politica. "Chi ha programmato il nuovo Murri di Fermo? – esordisce Cesetti –. E’ stata la giunta Ceriscioli, stanziando 70 milioni di euro nel 2015 e altri 30 milioni nel 2019. L’assessore Baldelli è stato bravo a raccogliere il testimone che gli abbiamo lasciato, grazie soprattutto alle competenze professionali presenti nella struttura tecnica da noi nominata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regionali, Cesetti punge: "I lavori pubblici? . Tutto merito nostro"

