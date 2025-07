Violentò la figlia minorenne Chiesti 12 anni di carcere per il genitore-orco

Una richiesta di giustizia forte e decisa si è alzata ieri davanti al tribunale, quando il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto 12 anni di carcere per un padre accusato di abusi sulla propria figlia minorenne. Un processo che scuote la coscienza collettiva e mette in luce l’importanza di proteggere le vittime più vulnerabili. La sentenza si attende ora con trepidazione, mentre si cerca di fare luce su questa drammatica vicenda.

Dodici anni di carcere. È tuonata con una doppia cifra la richiesta di condanna pronunciata ieri dal sostiuto procuratore Davide Ercolani al termine dell’udienza davanti al gup Raffaele Deflorio nel processo con rito abbreviato che vede imputato un 50enne di origini rumene, difeso dall’avvocato Morena Ripa, imputato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale su minore nei confronti della propria figlia, quando la piccola aveva ancora 11 anni appena. Ieri in tribunale si è tenuta una nuova udienza del procedimento che ha visto l’ascolto di un’altra delle figlie del 50enne imputato che, dietro al paravento per la protezione dei testimoni, ha dichiarato di avere subito delle minacce, anche di morte, da parte del genitore qualora avesse riferito dei maltrattamenti e delle violenze sessuali patite dalla sorella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it