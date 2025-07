Vecchio mondo nuovi capitali | le azioni europee stanno tornando alla ribalta?

E’ un momento di svolta nel panorama finanziario globale, con le azioni europee che tornano protagoniste e sfidano la supremazia statunitense. Dopo anni di predominio, il vecchio mondo delle capitali europee sta riscrivendo le regole del gioco, offrendo nuove opportunità agli investitori più attenti. Questa inversione di tendenza potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di crescita e leadership regionale, rendendo ancora più interessante analizzare i trend futuri.

Dopo la crisi finanziaria globale, le azioni statunitensi " hanno registrato rendimenti straordinari. Ma quest'anno segna un cambiamento. Per la prima volta in oltre un decennio, le azioni europee hanno decisamente sovraperformato quelle statunitensi, un segnale potenziale che l'era del dominio statunitense è giunta a una pausa, se non addirittura al termine. La Figura 1 mostra l'andamento storico della leadership azionaria regionale". E' quanto sottolinea Nick King, Head of ETFs di Robeco La leadership di mercato delle azioni statunitensi è giunta al termine, almeno per ora? Per rispondere a questo interrogativo, attraverso un grafico, si mostra la performance relativa dell'indice MSCI USA rispetto all'indice MSCI Europe.