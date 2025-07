Contratto nazionale agli operatori socio-sanitari Le lavoratrici dell’Ircr la spuntano in tribunale

Un importante traguardo per gli operatori socio-sanitari dell’IRCR di Macerata: il tribunale ha riconosciuto il rispetto del loro inquadramento professionale secondo il Contratto Collettivo Nazionale delle autonomie locali. Una decisione che afferma con forza i diritti di queste lavoratrici, respingendo ogni tentativo di penalizzazioni ingiuste. Un aggiornamento fondamentale che rafforza la tutela dei diritti lavorativi nel settore socio-sanitario e sottolinea l’importanza di un giusto inquadramento professionale.

Agli operatori socio-sanitari dipendenti dell’Azienda pubblica servizi alla persona Ircr Macerata va riconosciuto l’inquadramento professionale sancito dal contratto collettivo nazionale delle autonomie locali. Non può essere percorsa nessuna scorciatoia né presa alcuna misura che possano penalizzare ingiustamente i lavoratori, peggiorando il loro trattamento. È quanto ha stabilito il tribunale di Macerata con sentenza del giudice Germana Russo, accogliendo il ricorso presentato dalla Funzione Pubblica Cgil Macerata a tutela dei dipendenti interessati al riconoscimento. La vertenza risale al 2022, quando per i dipendenti coinvolti è stato richiesto l’inquadramento dell’allora contratto collettivo nazionale vigente che prevedeva, tra l’altro, il riconoscimento dell’anzianità pregressa, sia ai fini giuridici che a quelli economici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contratto nazionale agli operatori socio-sanitari. Le lavoratrici dell’Ircr la spuntano in tribunale

