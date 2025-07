Rivoluzione Samp | in panchina arriva Donati pieni poteri al finanziatore Tey Confermato Mancini ds

La Sampdoria sta vivendo una vera e propria rivoluzione: Donati assume pieni poteri, il finanziatore Tey confermato e Mancini come ds. La gestione passa direttamente agli investitori asiatici, con Lombardo ormai fuori dal progetto e nuovi cambi in panchina all’orizzonte. È il momento di rinnovamento, tra tagli agli stipendi e rilancio del vivaio, per scrivere una nuova pagina di speranza e successi.

Niente più deleghe, la gestione va all'investitore asiatico: tramonta la conferma di Lombardo, altro cambio in panchina. Ora via ai tagli per stipendi e vivaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rivoluzione Samp: in panchina arriva Donati, pieni poteri al finanziatore Tey. Confermato Mancini ds

In questa notizia si parla di: panchina - rivoluzione - samp - arriva

Milan, dopo il disastro, via alla rivoluzione: tanti addii, Italiano in pole per la panchina - Dopo la clamorosa disfatta in Coppa Italia, il Milan si prepara a una rivoluzione. Mentre gli addii si susseguono, Conceiçao potrebbe lasciare il posto a un nuovo allenatore, con il tecnico del Bologna in pole.

Serio candidato l’estate scorsa per la panchina dell’Hellas che poi scelse Paolo Zanetti Vai su Facebook

Rivoluzione Samp: in panchina arriva Donati, pieni poteri al finanziatore Tey. Confermato Mancini ds; Quando potrebbe esserci la rivincita tra Manchester City e Inter al Mondiale per Club?; Clamoroso alla Samp: torna Roberto Mancini, con Evani in panchina.

Rivoluzione Samp: in panchina arriva Donati, pieni poteri al finanziatore Tey. Confermato Mancini ds - Niente più deleghe, la gestione va all'investitore asiatico: tramonta la conferma di Lombardo, altro cambio in panchina. Lo riporta gazzetta.it

SAMP, ARRIVA IL CAMPIONE DEL MONDO: intesa raggiunta per la panchina I Addio Evani, i doriani hanno scelto l’iconico azzurro - È ai titoli di coda l'avventura di Alberico Evani sulla panchina della Sampdoria: i blucerchiati ripartiranno dall'azzurro campione del mondo ... Da ilposticipo.it