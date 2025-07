Trump | Dazi del 35% al Canada dal primo agosto E oggi lettera all' Ue sulle tariffe

L'orizzonte commerciale globale si agita con le mosse di Donald Trump: dai dazi del 35% sul Canada al via oggi, alle minacce di tariffe uniformi del 15% o 20% su altri partner. Con una lettera in arrivo all'UE e decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri mondiali, il presidente americano non nasconde l'intenzione di mettere tutti i giochi sulla tavola. La questione si fa sempre più intricata e determinante per l'economia globale.

Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi. Inoltre, il presidente ha affermato che intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. "Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti", quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, "pagheranno, che sia il 15% o il 20%". Trump ha aggiunto che lunedì farà una "dichiarazione importante" sulla Russia, ribadendo di essere "deluso" da Mosca. Il presidente si attende che il Senato approvi sanzioni più dure contro il Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Dazi del 35% al Canada dal primo agosto". E oggi lettera all'Ue sulle tariffe

