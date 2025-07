Falsa aggressione fascista | ex sindacalista chiede messa alla prova

In un caso che ha fatto scalpore, Fabiano Mura, ex sindacalista della Fillea Cgil di Genova, chiede ora la messa alla prova dopo aver denunciato un'aggressione fascista poi rivelatasi inventata. Dopo la chiusura delle indagini, l’uomo si trova di fronte a una svolta legale decisiva. La vicenda solleva interrogativi sulla giustizia e sulla responsabilità , evidenziando come la verità possa essere spesso più complessa di quanto appaia.

Fabiano Mura, il sindacalista della Fillea Cgil di Genova che aveva denunciato lo scorso aprile un'aggressione fascista rivelatasi poi inventata, ha chiesto la messa alla prova. Il procuratore aggiunto Federico Manotti aveva chiuso le indagini a giugno, indagando l'uomo per simulazione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: aggressione - sindacalista - messa - prova

Falsa aggressione fascista: ex sindacalista chiede messa alla prova - In un caso che ha acceso il dibattito pubblico, Fabiano Mura, ex sindacalista della Fillea Cgil di Genova, chiede ora la messa alla prova dopo aver denunciato un'aggressione fascista rivelatasi falsa.

Falsa aggressione fascista: ex sindacalista chiede messa alla prova https://ift.tt/bX7zVnZ https://ift.tt/L76sBrZ Vai su X

Falsa aggressione fascista: ex sindacalista chiede messa alla prova; S’inventò di aver subito un’aggressione fascista, adesso il sindacalista chiede la messa alla prova; Falsa aggressione fascista, sindacalista chiede la messa alla prova.

S’inventò di aver subito un’aggressione fascista, adesso il sindacalista chiede la messa alla prova - Volontariato o lavori di pubblica utilità, deciderà il giudice. Da ilsecoloxix.it

Aggressione fascista inventata, il sindacalista Fabiano Mura chiede la messa alla prova - Fabiano Mura, il sindacalista della Cgil che aveva denunciato un’aggressione fascista rivelatasi poi completamente inventata, ha chiesto la messa alla prova. Si legge su msn.com