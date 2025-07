Atalanta il 93,5% degli abbonati ha rinnovato | chiusa la fase di prelazione

L’entusiasmo dei tifosi dell’Atalanta non si ferma: con il 93,50% di rinnovi tra gli abbonati della scorsa stagione, la campagna abbonamenti 2025/26 si conferma un grande successo. Sono stati 14.233 i sostenitori che hanno scelto di rinnovare, dimostrando la loro passione in un momento cruciale. Dopo il chiusura della fase di prelazione, l’attesa cresce per scoprire cosa riserverà la prossima stagione, e i tifosi sono pronti a vivere nuove emozioni insieme alla Dea.

Si è chiusa alle 19 di ieri, giovedì 10 luglio, la fase di prelazione della campagna abbonamenti 202526 dell’Atalanta: sono stati 14.233 i tifosi, abbonati nella scorsa stagione, che hanno deciso di rinnovare la propria tessera. Ad esercitare il diritto di prelazione è stato dunque il 93,50% degli aventi diritto, con il picco più alto di oltre il 97% registrato in Curva Nord. Dopo il fermo ‘tecnico’ di venerdì 11 luglio, dalle 10 di sabato 12 al via la fase di vendita libera. Salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili in abbonamento – cosa che appare probabile visto che lo scorso anno si era raggiunto il tutto esaurito a quota 15. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, il 93,5% degli abbonati ha rinnovato: chiusa la fase di prelazione

