Acquaworld oasi di divertimento L'alternativa per chi resta in città

Se trascorri l’estate in città, Acquaworld è la vera oasi di divertimento che stavi cercando. Con un ricco programma di attività pensate per single e famiglie con bambini, tra giochi d’acqua, aree tematizzate e animazione coinvolgente, ogni giorno diventa un’avventura indimenticabile. E quest’anno, la grande novità: il Baby Schiuma Party! Preparati a vivere momenti di pura gioia e spensieratezza.

Passare l'estate a Milano? Più divertente se c'è Acquaworld che propone un ricco programma di attività per single e famiglie con bambini. Dai giochi d'acqua alle aree tematizzate, animazione e momenti pensati su misura per far vivere ai bambini un'esperienza indimenticabile, sicura e coinvolgente. E tra le attività più attese c'è una grande novità pronta a farli scatenare di gioia: il Baby Schiuma Party! Ogni giorno (escluso il lunedì), alle 15.00, l'area in Tiki Bay si trasforma in una festa fatta di musica, giochi e una cascata di soffice schiuma. Un'esperienza sensoriale e divertente, pensata per far vivere ai bambini momenti indimenticabili in un ambiente sicuro e controllato.

