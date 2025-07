572 euro per la trasferta a Roma | polemica per la missione della sindaca Salis

Una spesa che suscita reazioni e polemiche tra cittadini e opposizioni, sollevando interrogativi sulla trasparenza e le priorità delle amministrazioni locali. La cifra di 572 euro, infatti, coprirà un viaggio in auto di lusso tra Fiumicino e il centro di Roma, per una sola giornata dedicata a incontri ufficiali. Ma qual è il vero motivo di questa spesa ingente?

572 euro per viaggiare su un'auto di lusso tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma per l'intera giornata. È la cifra che spenderà il Comune di Genova per il viaggio nella capitale in programma il 16 luglio a cui parteciperà la sindaca Silvia Salis, accompagnata dal capo di gabinetto, per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: euro - roma - sindaca - salis

Roma: musei aperti di notte per un euro! Torna “La Notte dei Musei” - Roma si illumina di nuove emozioni: il 17 maggio 2025 torna La Notte dei Musei, un evento imperdibile che permette di esplorare i tesori della Capitale a solo 1 euro.

Pietro Piciocchi (Vince Genova) attacca la sindaca Silvia Salis, che il prossimo 16 luglio effettuerà una trasferta nella Capitale: "Per un'auto di lusso con conducente tra Fiumicino e il Centro di Roma 572 euro, pagati dal Comune di Genova. Altro che sobrietà" Vai su Facebook

572 euro per viaggiare dall'aeroporto di Roma al Ministero: viaggio di lusso per la sindaca Salis https://ift.tt/V9FebjD https://ift.tt/493TdUP Vai su X

572 euro per la trasferta a Roma: polemica per la missione della sindaca Salis; Trasferta a Roma, Piciocchi: auto di lusso per Salis. Altro che sobrietà; Trasferta romana con l’auto di lusso: scoppia il caso del noleggio exclusive per la sindaca.

Trasferta a Roma, Piciocchi: auto di lusso per Salis. Altro che sobrietà - Per un’auto di lusso tra Fiumicino e il Centro di Roma 572 euro (a disposizione per il giorno della trasferta). Si legge su ligurianotizie.it

Piciocchi attacca la giunta Salis per il noleggio di auto di lusso, Terrile: “E’ lo stesso usato da Bucci” - Il caso di un servizio di trasporto affidato per il 16 luglio quando la sindaca dovrà incontrare a Roma due ministri e i vertici di Terna. msn.com scrive