Fendenti mortali in casa Due anni fa a Niguarda una tragedia-fotocopia

Due anni fa, il 9 agosto 2023 a Niguarda, una tragedia sconvolse Milano: un uomo uccise la madre e si tolse la vita, un dramma che sembrava ripetersi ieri in zona Brenta. Questi eventi sono solo la punta dell’iceberg di un mondo di problematiche familiari spesso invisibili, che richiedono attenzione e sensibilità . Due anni fa, i riflettori erano puntati sulla storia di Riccardo...

Era l’estate di due anni fa. Per l’esattezza il 9 agosto del 2023 quando, nel quartiere Niguarda, un uomo uccise la madre a coltellate per poi togliersi la vita gettandosi nel vuoto. Una dinamica fotocopia di quella che ieri si è ripetuta dall’altra parte della città in via Scheiwiller, in zona Brenta. Drammi familiari. Punte dell’iceberg che nascondono un mondo sotto la superficie. Due anni fa i riflettori erano puntati sulla storia di Riccardo Guidarelli, di 53 anni, che infierì contro la madre di 86, Maria Costantini, colpendola con più fendenti alla gola all’interno del loro appartamento in un palazzo di via Giovanni Palanzone 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fendenti mortali in casa. Due anni fa a Niguarda una tragedia-fotocopia

In questa notizia si parla di: anni - fendenti - niguarda - fotocopia

Fendenti mortali in casa. Due anni fa a Niguarda una tragedia-fotocopia.

Fendenti mortali in casa. Due anni fa a Niguarda una tragedia-fotocopia - In via Palanzone Riccardo Guidarelli uccise Maria Costantini per poi togliersi la vita. Riporta msn.com