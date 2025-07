Alberto Costa Sporting Lisbona l’accostamento è reale! I portoghesi hanno avanzato una proposta ufficiale alla Juve Tutte le ultime novità

L'affare tra Alberto Costa e Sporting Lisbona si fa sempre più concreto: i portoghesi hanno presentato un’offerta ufficiale alla Juventus, aprendo nuovi scenari di mercato per il giovane terzino portoghese. Dopo aver conquistato l’attenzione dei club europei, la vicenda si arricchisce di colpi di scena e possibilità da non perdere. Scopriamo insieme tutte le ultime novità su questa trattativa calda e le implicazioni per il futuro di Alberto Costa.

Alberto Costa Sporting Lisbona, l’offerta dei portoghesi alla Juve c’è ed è reale: le ultimissime novità su questo movimento di mercato. Alberto Costa, terzino portoghese acquistato dalla Juventus nella finestra di mercato invernale, è al centro dell’attenzione di altri club. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, lo Sporting Lisbona ha formalizzato un’offerta ufficiale per il giocatore, mettendo così la Juventus di fronte a una decisione importante. Alberto Costa Sporting Lisbona, confermata l’offerta bianconera. Il Sporting Lisbona ha deciso di fare sul serio e ha avanzato una proposta ufficiale per Alberto Costa, che ora si trova a un bivio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Sporting Lisbona, l’accostamento è reale! I portoghesi hanno avanzato una proposta ufficiale alla Juve. Tutte le ultime novità

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

? Alberto Costa: esclusiva confermata. Lo Sporting Lisbona ha formalizzato l'offerta. Ora la Juventus può sciogliere le riserve, aumentare offerta per Conceicao e programmare altre scelte. [@AlfredoPedulla] Vai su X

Ic-cansijiet ta’ Alberto Costa li jibqa’ ma’ Juventus FC qed jizdiedu. Il-plejer issa qabez lil Weah u Nico Gonzalez fil-formazzjoni inizjali fuq il-genb tal-lemin. Alberto tefa’ fix-xejn ix-xnighat kollha dwaru li se jhalli lill-Bianconeri b’self fl-istagun li gej. Alber Vai su Facebook

