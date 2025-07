Ospedali e Ausl bilanci in rosso Cresce la perdita complessiva | E i contributi tardano ad arrivare

Le sfide finanziare degli ospedali e delle AUSL a Modena continuano ad aumentare, con un saldo in rosso destinato a crescere nel 2025. La perdita complessiva si attesta rispettivamente a oltre 106 milioni di euro per l’AUSL e circa 53 milioni per l’azienda ospedaliero-universitaria, evidenziando una situazione critica che richiede interventi immediati. La recente delibera della Conferenza sociosanitaria territoriale mette in luce l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per garantire il futuro del sistema sanitario locale.

La perdita complessiva a Modena cresce ed è stimata, per il 2025, pari a 106.872.539 euro per l’Ausl e 52.902.00 euro per l’Azienda ospedaliero-universitaria (tenendo presente che nel bilancio preventivo non sono registrati tutti i ricavi, in attesa di futura assegnazione, ma sono già iscritti tutti gli oneri, sia certi sia presunti, come prevede la contabilità ). Lo segnala la Conferenza sociosanitaria territoriale, la cui delibera del 4 luglio ha ricevuto il voto contrario dei sindaci di Pavullo e di Polinago così come l’astensione di quelli di Cavezzo e Fiumalbo. I passivi sono dovuti ad "una forte contrazione dei contributi riconosciuti in sede di bilancio preventivo 2025, a garanzia dell’equilibrio e a sostegno di specifiche progettualità ", mentre sul versante della spesa "il 2025 si presenta particolarmente critico in ragione del sensibile impatto dei rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027- precisa una nota- che gravano interamente sul livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ospedali e Ausl, bilanci in rosso . Cresce la perdita complessiva: "E i contributi tardano ad arrivare"

