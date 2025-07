Centro commerciale al Palasport Confcommercio sulle barricate | Va fermato pronti ad azioni legali

Confcommercio Genova esprime forte preoccupazione riguardo al nuovo centro commerciale presso il Palasport, sottolineando che il progetto sembra non rispettare le autorizzazioni regionali e le normative di tematicità obbligatorie. Un'azione decisa è stata presa, con la bocca alzata contro ciò che potrebbe compromettere l’integrità del tessuto commerciale locale. La situazione è delicata: si va verso una possibile mobilitazione legale per fermare questa iniziativa che rischia di alterare il equilibrio urbano e commerciale della zona.

