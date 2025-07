film del boccaccio fu diffamazione due multe da seicento euro

Una recente sentenza del Tribunale di Monza ha stabilito sanzioni significative in un caso di diffamazione legato alla fiction "Colpo di Grazia", coinvolgendo l’ex protagonista e la produzione. Con multe di seicento euro ciascuno, pena sospesa e senza menzione sul certificato penale, si apre un importante precedente sulla responsabilità mediatica e il rispetto della reputazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa decisione che potrebbe influenzare futuro del cinema e della televisione.

Seicento euro di multa ciascuno, con pena sospesa e non menzione della condanna sul certificato penale e pagamento dei risarcimenti dei danni alle parti civili con un’eventuale apposita causa ma con una provvisionale immediata complessiva di 2.250 euro nonché delle spese legali. È la sentenza decisa dalla giudice del Tribunale di Monza Roberta Russo al processo al Tribunale di Monza per diffamazione sulla fiction “Colpo di Grazia“ per cui l’ex sindaco Dario Allevi e l’ex assessore alla sicurezza Federico Arena avevano chiesto complessivamente 170mila euro di risarcimento con 35mila euro di provvisionale subito esecutiva, sostenendo che i soldi saranno devoluti in beneficienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it