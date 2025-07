Le sfide della giustizia | Massimo impegno per contrastare le infiltrazioni mafiose

Le sfide della giustizia richiedono un impegno incessante e strategico per contrastare le infiltrazioni mafiose che minacciano la nostra società. La procura di Rimini, sotto la guida della procuratrice Elisabetta Melotti, rappresenta il baluardo di legalità e vigilanza in un territorio sempre più esposto alle attività illecite, che si estendono oltre la stagione estiva. In un contesto così complesso, l’impegno delle istituzioni diventa fondamentale per proteggere cittadini e comunità.

di Francesco Zuppiroli La procura è il plinto granitico e austero della Giustizia. Quello sovrintendente e silente che sorveglia e difende la riviera e i suoi cittadini dai tentacoli di una criminalità che "accresce il numero di attività illecite non più solamente in estate". È questo il monito che arriva dalla procuratrice della Repubblica di Rimini Elisabetta Melotti, che guida l'ufficio dal 2017. "Negli anni questa provincia è cresciuta e con essa la popolazione che arriva sul territorio non solo per la stagione, bensì tutto l'anno: grazie a numerose iniziative e al forte posizionamento fieristico".

