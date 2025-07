Uno ruba valigie ai turisti l' altro spacca i vetri delle auto

In meno di ventiquattro ore, la polizia locale ha neutralizzato due tentativi di furto che minacciavano la sicurezza dei cittadini. Uno dei ladri, colto in flagrante mentre trafugava valigie alla fermata Flixbus di via Fanti d’Italia, e l’altro sorpreso a spaccare i vetri delle auto nel cuore della zona. Due interventi che dimostrano come la tutela del territorio resti una priorità . La sicurezza non dorme mai, e noi continuiamo a vigilare.

La polizia locale, nel giro di 24 ore, ha sventato due tentativi di furto nell'arco di 24 ore con il nucleo reati predatori. Fermati due ladri, uno sorpreso a rubare valigie alla fermata Flixbus di via Fanti d'Italia e un altro 'beccato' a rovistare nelle automobili posteggiate nella zona della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

