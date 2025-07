Omicidio Gioia nuovo processo d’appello per Giovanni Limata

Questa mattina a Napoli si apre il nuovo capitolo del processo a Giovanni Limata, coinvolto nell’omicidio di Aldo Gioia. La Corte d’Appello si concentrerà sulla rimodulazione della pena, nel tentativo di fare luce su un caso che ha scosso la comunità di Cervinara. Una decisione che potrebbe cambiare le sorti di Limata e riaccendere il dibattito sulla giustizia. Rimanete aggiornati per scoprire l’esito di questa importante udienza.

Si terrà questa mattina, dinanzi ai giudici della Prima Sezione della Corte d’Appello di Napoli, il nuovo processo a carico di Giovanni Limata, il giovane di Cervinara condannato per l’omicidio di Aldo Gioia. L’udienza si concentrerà esclusivamente sulla rimodulazione della pena, come disposto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - gioia - processo - appello

Omicidio Gioia, parte il processo di Appello bis per Giovanni Limata https://corriereirpinia.it/omicidio-gioia-parte-il-processo-di-appello-bis-per-giovanni-limata/ Vai su Facebook

Omicidio Gioia, nuovo processo d’appello per Giovanni Limata; Omicidio Gioia, al via il processo di Appello bis per Giovanni Limata; Cervinara, Omicidio Gioia: domani parte il processo di Appello bis.

Cervinara, Omicidio Gioia: domani parte il processo di Appello bis - di Paola Iandolo C’è l’Appello bis per Giovanni Limata, il giovane di Cervinara autore del delitto di Ald ... Si legge su msn.com

Omicidio Gioia, parte il processo di Appello bis per Giovanni Limata - Inizia, domani mattina, l’Appello bis per Giovanni Limata, il giovane di Cervinara autore del delitto di Aldo Gioia. corriereirpinia.it scrive